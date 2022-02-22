Кремль предупредил Киев о трудностях в случае разрыва дипотношений

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал намерение Украины разорвать дипломатические отношения с Россией после признания ею Донецкой и Луганской народных республик.

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По мнению представителя Кремля, решение о разрыве обернется дополнительными трудностями при налаживании отношений двух стран.

«Это обернется дополнительными трудностями, дополнительными проблемами в налаживании отношений между нашими двумя странами. Их когда-то надо налаживать», - приводит РИА «Новости» слова Пескова.

Он также отметил, что считает разрыв дипломатических отношений крайне нежелательным сценарием, который усложнит отношения не только двух государств, но и их народов.