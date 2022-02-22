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29 минут назад

Кремль предупредил Киев о трудностях в случае разрыва дипотношений

Вероника Полынина

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал намерение Украины разорвать дипломатические отношения с Россией после признания ею Донецкой и Луганской народных республик.

Кремль предупредил Киев о трудностях в случае разрыва дипотношений
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По мнению представителя Кремля, решение о разрыве обернется дополнительными трудностями при налаживании отношений двух стран.

«Это обернется дополнительными трудностями, дополнительными проблемами в налаживании отношений между нашими двумя странами. Их когда-то надо налаживать», - приводит РИА «Новости» слова Пескова.

Он также отметил, что считает разрыв дипломатических отношений крайне нежелательным сценарием, который усложнит отношения не только двух государств, но и их народов.

В Раду внесли проект постановления о разрыве дипотношений с Россией

Ранее во вторник, 22 февраля, президент Украины Владимир Зеленский в ходе пресс-конференции по итогам переговоров с президентом Эстонии Аларом Карисом в Киеве заявил, что собирается рассмотреть вопрос разрыва дипломатических отношений между Украиной и Россией. Соответствующий запрос главе государства пришел от министерства иностранных дел страны. Позже депутат Верховной рады Украины от фракции «Европейская солидарность» Алексей Гончаренко внес в парламент проект постановления о прекращении дипломатических отношений с Россией.

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