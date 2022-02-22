В Совфед поступило обращение президента об использовании армии РФ за рубежом

"В Совет Федерации поступило обращение президента РФ Владимира Владимировича Путина об использовании вооруженных сил РФ за пределами территории Российской Федерации. В соответствии с частью 3 статьи 51 регламента Совета Федерации вношу дополнительно в повестку заседания Совета Федерации вопрос о рассмотрении данного обращения", - сказала она.