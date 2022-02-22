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19 минут назад

Кремль отреагировал на слова Эрдогана о признании ДНР и ЛНР

Lenta.ru

Между Россией и Турцией есть разногласия, но есть и области, где страны достигли изрядных успехов. Об этом заявил представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя слова президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана о признании Россией независимости Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), передает РИА Новости.

Песков добавил, что разногласия не мешают Москве выстраивать отношения с Анкарой.

«Благодарность за поддержку»: Зеленский и Эрдоган обсудили Донбасс

Ранее 22 февраля Эрдоган осудил признание Россией ДНР и ЛНР, призвав стороны не нарушать международное право и сохранять здравомыслие. Позже президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил своего турецкого коллегу за поддержку.

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