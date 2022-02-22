Кремль отреагировал на слова Эрдогана о признании ДНР и ЛНР

Между Россией и Турцией есть разногласия, но есть и области, где страны достигли изрядных успехов. Об этом заявил представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя слова президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана о признании Россией независимости Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), передает РИА Новости.