Москва ждала санкций Запада на признание ДНР и ЛНР

Негативная реакция стран Запада на решение России о признании независимости ДНР и ЛНР не стала сюрпризом для Москвы. Такую оценку заявлениям Вашингтона и его союзников дал глава МИД России Сергей Лавров. Он назвал оценки Запада "ожидаемыми", призвав руководство секретариата ООН "опираться на базовые принципы" организации перед тем, как "делать какие-то заявления". В эфире телеканала "Россия 24" Лавров напомнил, что Киев фактически сам отказался от Минских договоренностей.

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"Последние два месяца были крайне показательными. Врали, врут и будут врать", - жестко высказалась о комментариях из западных столиц официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова в эфире радиостанции "Комсомольская правда".

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Она также назвала "большой иллюзией" предположения о том, что США и страны Европы не ввели бы новых санкций против России, если бы та не признала ДНР и ЛНР. По ее словам, Западу "не нужны основания" для санкций. В эфире YouTube-канала "Соловьев Live" Захарова подчеркнула, что Москва тем не менее по-прежнему готова к переговорам с Вашингтоном, включая планировавшуюся на этой неделе встречу Лаврова с американским коллегой Энтони Блинкеном.

США и страны НАТО, которые в последние месяцы раздували военную истерию вокруг Украины, негативно оценили решение России. Одним из первых отреагировал Вашингтон, где попытались представить признание ДНР и ЛНР как подтверждение своих домыслов о якобы грядущем "российском вторжении" на Украину. Президент Джозеф Байден после внеочередного заседания Совета национальной безопасности в Белом доме сразу подписал указ, запрещающий американцам инвестиции и финансирование ДНР и ЛНР, торговлю с ними.