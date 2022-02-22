В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+16° в 
USD 80.42EUR 90.88
Войти в почту
1 час назад

«Дело будущего»: Захарова о границах ДНР и ЛНР

News.ruиещё 3

Вопрос границ Донецкой и Луганской народных республик — это вопрос будущего. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире телеканала «Дождь» (СМИ, исполняющее функции иностранного агента).

«Дело будущего»: Захарова о границах ДНР и ЛНР
Фото: MFA Russia/via Globallookpress.comMFA Russia/via Globallookpress.com

Необходимо было остановить развитие событий, связанное с человеческими жертвами, поэтому была признана та реальность, которая сформировалась. Все остальное - развитие государственности, развитие дипломатических отношений - дело будущего, — сказала она.

Захарова добавила, что есть суверенные страны, государства, у которых не решён вопрос с границами или просто не зафиксированы границы. Она также отметила, что у неё вызывает удивление, что те, кто ставил во главу угла вопрос прав человека и их жизней, теперь озаботились вопросами границ.

Ранее она заявила, что необходимо ратифицировать договор о дружбе, потом cтавить на обсуждение вопрос, в каких границах Роcсия признает ЛНР и ДНР.

21 февраля Пушилин и Пасечник попросили президента России Владимира Путина признать независимость ДНР и ЛНР. Позднее российский лидер попросил парламент поддержать заключение договоров о сотрудничестве с республиками и решил незамедлительно признать суверенитет ДНР и ЛНР в связи с обострением ситуации на границе.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители