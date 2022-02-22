«Дело будущего»: Захарова о границах ДНР и ЛНР

Вопрос границ Донецкой и Луганской народных республик — это вопрос будущего. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире телеканала «Дождь» (СМИ, исполняющее функции иностранного агента).

Фото: MFA Russia/via Globallookpress.com MFA Russia/via Globallookpress.com

Необходимо было остановить развитие событий, связанное с человеческими жертвами, поэтому была признана та реальность, которая сформировалась. Все остальное - развитие государственности, развитие дипломатических отношений - дело будущего, — сказала она.

Захарова добавила, что есть суверенные страны, государства, у которых не решён вопрос с границами или просто не зафиксированы границы. Она также отметила, что у неё вызывает удивление, что те, кто ставил во главу угла вопрос прав человека и их жизней, теперь озаботились вопросами границ.

Ранее она заявила, что необходимо ратифицировать договор о дружбе, потом cтавить на обсуждение вопрос, в каких границах Роcсия признает ЛНР и ДНР.