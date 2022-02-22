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39 минут назад

Лондон выразил протест российскому послу

Елена Прошина

Лондон выразил официальный протест послу России в Великобритании Андрею Келину в связи с «подрывом суверенитета Украины». Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на МИД Соединенного Королевства.

Лондон выразил протест российскому послу
Фото: ReutersReuters

«Министерство иностранных дел, по делам Содружества и развития вызвало посла России Андрея Келина, чтобы зарегистрировать официальный протест Великобритании РФ в связи с продолжающимся подрывом с ее стороны территориальной целостности и суверенитета Украины и вопиющим пренебрежением международными обязательствами и договоренностями, которые она добровольно подписала», — говорится в сообщении.

Представитель МИД Великобритании отметил, что Соединенное Королевство призвало Россию объяснить признание ДНР и ЛНР, а также перемещение своих войск на Украину.

«Великобритания повторяет, что ее приверженность суверенитету, территориальной целостности и независимости Украины непоколебима, и настаивает на том, что РФ должна немедленно вывести свои войска», — добавил он.

Кроме того в МИД Соединенного Королевства заявили, что дали понять Келину, что если РФ не выполнит данное требование, то заплатит за это дальнейшими санкциями. В ведомстве потребовали от России выполнить обязательства, взятые ею в соответствии с Хельсинским актом, Минскими соглашениями и Будапештским меморандумом 1994 года.

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