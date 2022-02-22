Объяснены личные мотивы Путина для признания ДНР и ЛНР

Вопрос признания независимости Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) является личной темой для президента России Владимира Путина. Мотивы главы государства объяснил генеральный директор Российского совета по международным делам (РСМД) Андрей Кортунов в беседе с «Лентой.ру».

По его мнению, Минские соглашения были дипломатической победой российского главы государства и он вложил в них много сил.

«Поэтому разочарование тоже оказалось таким сильным и спровоцировало это решение», — заключил эксперт.

По мнению Кортунова, последние попытки реанимировать минские договоренности были адресованы не столько Берлину, Парижу, сколько Вашингтону. Он предположил, что в ходе прошедших контактов Путина и президента США Джо Байдена Москва озвучивала просьбы повлиять на ситуацию, но они не были услышаны.

«Американская сторона, по всей видимости, сослалась на то, что обсуждать проблемы Украины без Украины нельзя, что Вашингтон не участник Минска и что в общем Байден не вправе на себя брать такие обязательства», — добавил эксперт.

Он заключил, что США отказались от активного включения в «нормандские процессы». Позиция Вашингтона, по словам Кортунова, стала одним из факторов, повлиявших на решение о признании.