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16 минут назад

В Совфеде «убрали» новые санкции Запада в «пакет с пакетами»

Елена Прошина

Сенатор от Оренбургской области Елена Афанасьева в ходе пленарного заседания Совфеда при обсуждении договоров с Луганской и Донецкой народными республиками заявила, что РФ не боится нового пакета санкций. Как сообщает РИА Новости, она заметила, что Россия уже «убрала его в пакет с пакетами».

В Совфеде «убрали» новые санкции Запада в «пакет с пакетами»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Против России ввели очередной пакет санкций, но Россия убрала этот пакет в пакет с пакетами. Мы все знаем, для чего они существуют в нашем доме», —сказала Афанасьева.

Напомним, что 21 февраля президент России Владимир Путин после обсуждения с Совбезом подписал документ о признании независимости Луганской и Донецкой народных республик, а также заключил с их главами документы о дружбе и сотрудничестве.

22 февраля документы ратифицировали сперва в Государственной думе, а после и в Совете федерации. В обоих случаях члены парламента единогласно высказались «за».

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