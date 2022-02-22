В Совфеде «убрали» новые санкции Запада в «пакет с пакетами»

Сенатор от Оренбургской области Елена Афанасьева в ходе пленарного заседания Совфеда при обсуждении договоров с Луганской и Донецкой народными республиками заявила, что РФ не боится нового пакета санкций. Как сообщает РИА Новости, она заметила, что Россия уже «убрала его в пакет с пакетами».

Фото: РИА Новости РИА Новости

«Против России ввели очередной пакет санкций, но Россия убрала этот пакет в пакет с пакетами. Мы все знаем, для чего они существуют в нашем доме», —сказала Афанасьева.

Напомним, что 21 февраля президент России Владимир Путин после обсуждения с Совбезом подписал документ о признании независимости Луганской и Донецкой народных республик, а также заключил с их главами документы о дружбе и сотрудничестве.