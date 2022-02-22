Путин раскрыл причину плохих отношений с Украиной

Именно после госпереворота на Украине в 2014 году пропало взаимопонимание между Москвой и Киевом. Об этом сказал президент РФ Владимир Путин на встрече с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, пишет РИА Новости.
Глава государства подчеркнул, что даже в самых острых ситуациях с другими странами, Россия всегда действует аккуратно и старается добиться взаимоприемлемых решений. Путин привел в пример ситуацию с Нагорным Карабахом.
«Даже в острых, очень острых ситуациях, которыми являются, скажем, нагорно-карабахское урегулирование, мы всегда действовали очень аккуратно. Исходя из интересов всех вовлеченных в этот процесс государств, и всегда старались добиться взаимоприемлемых решений. К сожалению, после государственного переворота на Украине такого уровня и качества взаимодействия с Украиной мы не видим, оно исчезло. Хочу подчеркнуть: именно после госпереворота и незаконного захвата власти теми, кто это сделал», - объяснил президент.
Путин также добавил, что территория Украины используется третьими странами для создания угроз в отношении РФ.
Ранее Госдума РФ и Народные советы Донецкой и Луганской народных республик ратифицировали договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи с Россией. Вице-спикер Госдумы Петр Толстой сообщил, что обе палаты российского парламента закрепят решение президента о признании ЛНР и ДНР на заседании 22 февраля.