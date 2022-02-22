Путин раскрыл причину плохих отношений с Украиной

«Даже в острых, очень острых ситуациях, которыми являются, скажем, нагорно-карабахское урегулирование, мы всегда действовали очень аккуратно. Исходя из интересов всех вовлеченных в этот процесс государств, и всегда старались добиться взаимоприемлемых решений. К сожалению, после государственного переворота на Украине такого уровня и качества взаимодействия с Украиной мы не видим, оно исчезло. Хочу подчеркнуть: именно после госпереворота и незаконного захвата власти теми, кто это сделал», - объяснил президент.