Депутат Думы: «Мы для Запада — не люди»

«Мы для Запада — не люди. Мы для них были чем-то, чем для них были негры в XVII-XVIII веках, когда люди активно их продавали, когда ими владели в качестве рабов. Вот мы для них такие же негры того времени, только белые. Наступит ли время, когда они будут целовать нам ботинки и извиняться за все, что они нам сделали? Не знаю. Вряд ли. В ближайшей перспективе не просматривается», — сказал депутат.