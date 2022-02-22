Совфед ратифицировал договоры о дружбе с ДНР и ЛНР

Совет Федерации на заседании ратифицировал договоры с ДНР и ЛНР о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи, в том числе военной. Решение было единогласным.

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Сенаторы Совфеда единогласно приняли решение ратифицировать договоры с ДНР и ЛНР, которые ранее подписал президент России Владимир Путин. Трансляция заседания велась на youtube-канале «Вместе.рф». Отмечается, что договоры будут заключены на 10 лет с автоматической возможностью продления их срока на пятилетние периоды.