Путин поставил точку в вопросе границ ДНР и ЛНР

Президент России Владимир Путин заявил, что Москва признала Донецкую и Луганскую народные республики (ДНР и ЛНР) в тех границах, которые указаны в их конституциях, то есть в границах Донецкой и Луганской областей. Таким образом российский лидер поставил точку в вопросе признанных Москвой границ республик Донбасса. Об этом российский лидер заявил в ходе пресс-конференции, трансляцию которой ведет телеканал «Россия 24» на YouTube.

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Глава государства подчеркнул, что Россия признала все фундаментальные документы республик, в том числе и конституцию, в которой прописаны границы ДНР и ЛНР в то время, когда они были в составе Украины.

«Но мы рассчитываем, я хочу это подчеркнуть, что все спорные вопросы будут разрешены в ходе переговоров между киевскими сегодняшними властями и руководством этих республик», — отметил Путин.