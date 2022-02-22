Лавров назвал Зеленского "неуравновешенным"

"Я слышал его выступление, вернее потом уже читал о том, что он сказал. Вы знаете, от него можно что угодно ожидать. Это человек неуравновешенный, человек, который несамостоятелен, который напрямую зависит от своих, американских прежде всего, кураторов", — сказал Лавров.