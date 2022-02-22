Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что от президента Украины Владимира Зеленского можно ожидать "что угодно". Свое мнение он высказал в эфире программы "60 минут" на телеканале "Россия 24".
Лавров назвал Зеленского "неуравновешенным" и "несамостоятельным" человеком.
"Я слышал его выступление, вернее потом уже читал о том, что он сказал. Вы знаете, от него можно что угодно ожидать. Это человек неуравновешенный, человек, который несамостоятелен, который напрямую зависит от своих, американских прежде всего, кураторов", — сказал Лавров.
Ранее Владимир Зеленский заявил, что Украина "никому и ничего не отдаст".
"Мы верны мирному и дипломатическому пути и будем идти только по нему. Мы на своей земле", — сказал президент Украины в своем видеообращении к гражданам страны.