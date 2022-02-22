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39 минут назад

Лавров назвал Зеленского "неуравновешенным"

Елена Прошина

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что от президента Украины Владимира Зеленского можно ожидать "что угодно". Свое мнение он высказал в эфире программы "60 минут" на телеканале "Россия 24".

Лавров назвал Зеленского "неуравновешенным"
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Лавров назвал Зеленского "неуравновешенным" и "несамостоятельным" человеком.

"Я слышал его выступление, вернее потом уже читал о том, что он сказал. Вы знаете, от него можно что угодно ожидать. Это человек неуравновешенный, человек, который несамостоятелен, который напрямую зависит от своих, американских прежде всего, кураторов", — сказал Лавров.

Ранее Владимир Зеленский заявил, что Украина "никому и ничего не отдаст".

"Мы верны мирному и дипломатическому пути и будем идти только по нему. Мы на своей земле", — сказал президент Украины в своем видеообращении к гражданам страны.

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