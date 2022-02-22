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1 час назад

В МИД уточнили границы признания ЛНР и ДНР

Елена Прошина

В Министерстве иностранных дел Российской Федерации заявили, что Россия признает ДНР и ЛНР в границах, в которых власти республик осуществляют полномочия и юрисдикцию. Об этом сообщает РИА Новости.

В МИД уточнили границы признания ЛНР и ДНР
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Ранее глава комитета Государственной думы по СНГ Леонид Калашников заявил, что ЛНР и ДНР будут признаны в границах Донецкой и Луганской областей. По его словам, сейчас республики контролируют только некоторые части этих территорий, но считают, что их государственность распространяется и на оставшиеся.

"Как эти границы будут восстанавливаться, в этом соглашении и не предусмотрено. Что для этого будет делать ЛНР и ДНР, это уже не наша с вами компетенция", — сказал Калашников.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова сделала заявление, что обсуждать, в каких границах РФ признает ЛНР и ДНР, можно только после ратификации договора о дружбе.

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