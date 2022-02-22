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1 час назад

Госдума РФ ратифицировала договоры о дружбе с ЛНР и ДНР

Елена Прошина

Государственная дума РФ ратифицировала договоры России с Луганской и Донецкой народными республиками о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи. Об этом сообщает ТАСС.

Госдума РФ ратифицировала договоры о дружбе с ЛНР и ДНР
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Кроме того, депутаты внесли поправки в законы о ратификации, согласно которым договоры вступят в силу с момента их опубликования – с 22 февраля. Поправки подготовил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий совместно с главой комитета Госдумы по делам СНГ Леонидом Калашниковым.

Договора подписаны президентом России Владимиром Путиным и главами республик - Денисом Пушилиным и Леонидом Пасечником. В документах говорится о том, что «стороны будут строить свои отношения как дружественные государства, последовательно руководствуясь принципами взаимного уважения государственного суверенитета и территориальной целостности, мирного урегулирования споров».

Договоры охватывают сферы экономики, включая использование российского рубля, обороны и охраны границ, защиты прав этнических меньшинств и т.д.

Ранее Народные советы Донецкой и Луганской народных республик также приняли законы о ратификации договоров о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи с Россией. Депутаты с обеих сторон проголосовали единогласно.

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