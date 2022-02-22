Поклонская прокомментировала признание ЛНР и ДНР

Я хочу верить, что все наши действия приведут к миру, добру и всему хорошему. Люди проживающие на Донбассе, в Украине, в России — никто не хочет никакой войны и её между нами быть не может. Я получаю очень много сообщений от жителей Украины про то, что никто не нападает, все хотят мира, все поддерживают и жителей Донбасса. <...> Мы один народ, и мне украинцы и русские помогли собрать гуманитарную помощь, и я привезла её жителям Донбасса. Потому что и те и другие поддерживают обычных людей, простых людей. Это очень важно, простите меня за эмоциональность, — рассказала Поклонская.