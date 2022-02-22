Врачи не отпустили Жириновского на заседание Госдумы

Спикер Государственной думы Вячеслав Володин рассказал о самочувствии лидера ЛДПР Владимира Жириновского. Политик расстроился, что его не отпустили из больницы на очередное заседание.
«Сегодня нет среди нас Владимира Вольфовича Жириновского. Я с ним вчера разговаривал, ему намного лучше. Он очень хотел сегодня выступить, но врачи не отпускают. Надеюсь, что мы его увидим в зале уже в ходе мартовских заседаний», - сказал Володин.
Об улучшении самочувствия лидера партии ЛДПР рассказал ранее глава КПРФ Геннадий Зюганов, который недавно выписался из той же больницы, где сейчас находится его коллега.
В пресс-службе партии сообщили, что Жириновский встретил «ликованием» решение президента России Владимира Путина признать Донецкую и Луганскую народные республики. «Сейчас происходит то, о чем Владимир Вольфович говорил десятилетиями», — заявили в ЛДПР.
Жириновский заразился Омикроном и находится в ЦГБ с начала февраля, его состояние оценивалось как стабильное. Как ранее заявлял сам политик, он сделал восемь прививок от коронавируса.