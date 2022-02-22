В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+11° в 
USD 80.42EUR 90.88
Войти в почту
1 час назад

Врачи не отпустили Жириновского на заседание Госдумы

Елена Прошина

Спикер Государственной думы Вячеслав Володин рассказал о самочувствии лидера ЛДПР Владимира Жириновского. Политик расстроился, что его не отпустили из больницы на очередное заседание.

Врачи не отпустили Жириновского на заседание Госдумы
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Сегодня нет среди нас Владимира Вольфовича Жириновского. Я с ним вчера разговаривал, ему намного лучше. Он очень хотел сегодня выступить, но врачи не отпускают. Надеюсь, что мы его увидим в зале уже в ходе мартовских заседаний», - сказал Володин.

Об улучшении самочувствия лидера партии ЛДПР рассказал ранее глава КПРФ Геннадий Зюганов, который недавно выписался из той же больницы, где сейчас находится его коллега.

В пресс-службе партии сообщили, что Жириновский встретил «ликованием» решение президента России Владимира Путина признать Донецкую и Луганскую народные республики. «Сейчас происходит то, о чем Владимир Вольфович говорил десятилетиями», — заявили в ЛДПР.

Жириновский заразился Омикроном и находится в ЦГБ с начала февраля, его состояние оценивалось как стабильное. Как ранее заявлял сам политик, он сделал восемь прививок от коронавируса.

1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители