«Не оставили другого выбора»: в РФ отреагировали на признание ДНР и ЛНР

Глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал признание Россией Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) и обращение президента Владимира Путина по этой теме. Он опубликовал сообщения на эту тему в своем Telegram-канале.

Кадыров написал, что полностью поддерживает решение Путина. Глава Чечни счел признание республик единственным выходом из политического тупика, «куда загнала всех Украина и ее покровители».

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«Нашей стране не оставили другого выбора. В Донецке и в Луганске живут сотни тысяч россиян, а Россия своих никогда не бросала. Не будут они обречены и сейчас. Народы ДНР и ЛНР наконец смогут отстаивать свои права на международной арене, бороться за мир и порядок на своей земле», — отметил Кадыров.

Он добавил, что это исторический день, и справедливость восторжествовала. «Все свое рано или поздно возвращается в родное приволье. Так было с Крымом. Не прижились и Донецк с Луганском. Думаю, и это не предел. Все впереди», — заключил политик.

21 февраля президент России Владимир Путин подписал указы о признании Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), а также договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи с республиками. До этого главы ДНР и ЛНР Денис Пушилин и Леонид Пасечник обратились к Путину с просьбой признать независимость республик.

Решение о признании независимости Донецкой и Луганской народных республик было сложным, но единственно возможным, Россия не могла их бросить. Такое мнение высказал зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

"Решение сложное, но единственно возможное. На одной чаше весов - интересы нынешних киевских властей, их западных покровителей. На другой - безопасность мирных жителей, среди которых почти 800 тыс. граждан России. Граждан, живущих в другом государстве, готовом по отношению к ним на любые преступления. Мы не имели права их бросить", - сказал Медведев журналистам во вторник, комментируя подписание президентом РФ Владимиром Путиным указов о признании ДНР и ЛНР.

Медведев провел параллели с 2008 годом, когда ему "пришлось принять непростое решение о признании независимости Южной Осетии и Абхазии". Зампред СБ РФ отметил, что Москва тогда помогла сохранить жизнь сотням тысяч людей "и преподала наглядный урок НАТО, США, всем, кто имел агрессивные намерения в отношении граждан России".

"Однако усвоили его в НАТО плохо. И продолжили цинично и бесцеремонно подступать к рубежам России, расширяя круг потенциальных участников альянса. Помогали официальному Киеву саботировать исполнение минских соглашений, полностью развязав руки националистически ориентированной элите Украины и ее слабой власти во главе с нынешним президентом", - продолжил Медведев. Он подчеркнул, что "война против Донецка и Луганска шла без правил", людей подвергали постоянным репрессиям, обстреливали их дома, заставляли жить в вечном страхе и прятаться в подвалах от бомб. "Мириться с этим варварством Россия не могла и не стала. С агрессором бесполезно говорить только на языке дипломатии, его нужно призывать к ответственности с позиции силы", - уверен замглавы Совбеза РФ.

Он подчеркнул, что России известны перспективы: "Снова санкции, угрозы, политическое давление с разных сторон, безумные вопли и потоки дезинформации". "Все это мы уже проходили и давно перестали бояться. У нас крепкие нервы. Тем более что опыт показывает: рано или поздно наши сегодняшние оппоненты сами придут к нам с просьбой вернуться за стол переговоров по всем вопросам", - сказал зампред СБ РФ. По его словам, "это неизбежно с учетом роли России в международных отношениях". "И нашу правоту подтвердит история", - заключил Медведев.

Признание независимости Донецкой и Луганской народных республик и ратификация договоров о дружбе с ними должны остановить кровопролитие, написал председатель Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале.

Спикер подчеркнул, что сегодняшний день для депутатов - очень ответственный.

"Будем рассматривать вопрос о ратификации договоров о дружбе и взаимопомощи с Донецкой и Луганской народными республиками", - напомнил Володин.

По его словам, в 10 утра состоится Совет Думы, где будет рассматриваться этот вопрос, а в 12 часов - пленарное заседание.

Признание республик, подчеркнул он, единственный выход "в ситуации, когда мы стоим перед гуманитарной катастрофой, видим, как десятки тысяч беженцев, женщины, дети вынуждены покидать свои дома".

Киев, продолжил Володин, перечеркнул Минские договоренности, начав обстрел мирных граждан Донбасса. При этом США, уверен он, заинтересованы, чтобы этот конфликт был длящимся. А европейские страны, к сожалению, оказались не в состоянии влиять на эти вопросы.

"Признание независимости Донецкой и Луганской народных республик и ратификация договоров о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи должны остановить бойню, гибель наших граждан и соотечественников, там проживающих", - заявил председатель ГД.

Что касается недружественных решений и санкций, то они в любом случае будут приняты, считает Володин.

"Так же, как и принимались ранее без каких-либо причин и даже поводов, - пояснил он. - Соединенным Штатам и их сателлитам-союзникам сильная Россия не нужна, и они будут делать все, чтобы затормозить развитие нашей страны".

Признание Россией суверенитета Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) является единственно верным решением, оно может положить конец геноциду в Донбассе. Так глава Крыма Сергей Аксенов прокомментировал «Ленте.ру» решение президента России Владимира Путина о признании республик.

«Полностью поддерживаю и стоя аплодирую нашему лидеру. Очень правильное и мудрое решение решение в инересах российских граждан и российской федерации», — заявил губернатор.

Он поздравил жителей республик и подчеркнул, что Украина «может винить в потере Донбасса, как и Крыма, только своих безмозглых правителей».

Аксенов заявил, что это решение в полной мере отражает общественный консенсус и соответствует высшим нормам морали, человечности и ценностям, связанным с защитой прав человека.

Реакция ряда западных стран на признание Донецкой и Луганской народной республик президентом РФ Владимиром Путиным — предсказуема, и это стало очевидно в последние два месяца. С таким заявлением выступила представитель МИД России Мария Захарова.

«А мы что, не знали что ли, как они будут реагировать? Конечно, знали. И мне кажется, последние два месяца были крайне показательны. Врали, врут и будут врать», — коротко прокомментировала она произошедшее, видеозапись интервью есть в telegram-канале Захаровой.

Несмотря на это, Россия по-прежнему готова к диалогу с Западом, приводит ее слова телеканал 360.

«Могу сказать, что даже в самые для нас непростые моменты откровенного вранья, лжи и клеветы мы всегда выступали за диалог, за переговоры», — добавила она.

Председатель ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что фракция полностью поддержала признание Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Политик призвал Россию игнорировать новые санкции Запада, который пытается ее «возить мордой о лавку». Его слова приводятся в Telegram-канале «Фракция ЛДПР в ГД».

Лидер ЛДПР подчеркнул, что в настоящий момент перед Россией стоят куда более сложные задачи.

«Сейчас вопрос стоит сохранения России, о том, в каком государстве, с какими правами и свободами жить нашим детям, освободимся мы, наконец, от ярма бесконечной стагнации, когда каждый год на нас будут навешивать новые и новые санкции, возить мордой о лавку, унижать?» — сказал он.

Жириновский напомнил, что Россия давно начала заниматься строительством газопровода для государств Европы. Но, по словам политика, власти этих стран блокируют его запуск и обвиняют российскую сторону в росте цен на газ.

Председатель ЛДПР подчеркнул, что поставка Украине оружия от НАТО не сулит России ничего хорошего. Жириновский уверен, что ключевой задачей российских властей сейчас является снятие всех вопросов по безопасности.

Решение о признании республик Донбасса назрело давно, заявил лидер КПРФ Геннадий Зюганов на пленарном заседании Госдумы 22 февраля, передаёт РИА Новости. Коммунист отметил важность заявления президента РФ Владимира Путина о признании ДНР и ЛНР, а также согласился со словами главы государства по поводу размещения НАТО ракет у Харькова.

Вчера президент сделал принципиально важное заявление по признанию ДНР и ЛНР, решение назрело давно <...>. НАТО нас взяла за горло. Понравилось, что вчера Путин обозначил то, что значит размещение ракетного оружия НАТО у Харькова, — сказал Зюганов.

Первыми авторами инициативы обращения к президенту России о необходимости признания ДНР и ЛНР были депутаты от КПРФ. Они внесли соответствующий законопроект в Госдуму 19 января.

Решение признать независимость ДНР и ЛНР продиктовано желанием России защитить людей, которые там проживают. Об этом заявил секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак и пообещал продолжить работу по поддержке жителей республик.

«На протяжении почти восьми лет они отстаивали свое право говорить на родном языке, чтить свою историю и своих, а не навязанных героев. Жители Донбасса заслужили право жить мирно и свободно, а не выживать. И сегодня сделан важный и долгожданный для них шаг», — сказал Турчак, слова которого приводятся в пресс-релизе партии.

По его словам, впереди у партнеров «общий путь».

«То, что произошло сегодня, лишний раз подтверждает — Россия своих в беде не бросает. И, как и обещала, никогда не бросит Донбасс», — подчеркнул политик.

Первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий прокомментировал в беседе с RT сообщение о том, что российский президент Владимир Путин подписал указы о признании Россией независимости самопровозглашённых Донецкой и Луганской народных республик.

«То, что мы обсуждали последние дни, часы, свершилось. Когда проходил Совет безопасности, то во всех пунктах, где сейчас размещаются беженцы, была тишина, люди прильнули к телевизорам», — отметил Водолацкий.

Он подчеркнул, что это решение — «праздник».

«Мои друзья из Донецка и Луганска присылают фотографии, что творится на улицах... У людей — счастье... Большинство граждан России поддерживают (решение президента. — RT), потому что терпеть унижение русского мира нельзя, это событие сегодня — эпохальное», — заключил собеседник RT.

Россия выполняет задачу по объединению русского мира, признавая Луганскую и Донецкую народные республики. Такое мнение высказал глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий в разговоре с журналистами.

Накануне президент Путин подписал указ о признании ЛНР и ДНР в качестве независимых государств и внес в Думу договоры о дружбе и сотрудничестве. Профильные комитеты Думы рекомендовали ратифицировать их на сегодняшнем пленарном заседании.

"Россия своих не бросает, - подчеркнул Слуцкий. - И, конечно, сейчас, когда формируется именно в эти годы новая мировая архитектура XXI столетия, важно заботиться о наших соотечественниках, важно заниматься вопросами консолидации русского мира".

Россия вместе с ЛНР и ДНР, по его словам, будет заниматься восстановлением экономики и социальной сферы, оказывать поддержку русским школам и русскому языку.

"Мы понимаем, что могут быть и санкции, и другие решения на международных площадках, но все это не идет в сравнении с тем, что жизни людей будут спасены", - отметил Слуцкий. Он подчеркнул, что РФ находится "в ситуации чудовищной провокации Запада, которая использует украинцев как макроинструмент для деформации образа нашей страны".