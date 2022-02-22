Замминистра иностранных дел Андрей Руденко заявил, что Россия готова разместить военные базы в Донецкой и Луганской народных республиках, но на данный момент вопрос не обсуждается. Об этом сообщает РИА Новости.
"Пока ни о каких базах разговора не шло. Но при необходимости сделаем, будет сделано все, что нужно. Договор (России с ДНР и ЛНР о дружбе и взаимопомощи) это предусматривает", — сказал Руденко.
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала решение о признании ДНР и ЛНР. По ее словам, страны Запада "лишены понимания сути вопроса" и "минские договоренности перестали быть актуальными для киевского режима".
Президент России Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании независимости и суверенитета Донецкой и Луганской народных республик. Он попросил Федеральное собрание РФ поддержать это решение и ратифицировать договор о дружбе и взаимопомощи с ДНР и ЛНР.