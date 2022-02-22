Зюганов рассказал о состоянии Жириновского

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский, которого госпитализировали с коронавирусом в ЦКБ, идет на поправку. Об этом заявил глава КПРФ Геннадий Зюганов, который недавно выписался из той же больницы.
Напомним, что Жириновского госпитализировали с коронавирусом 2 февраля, однако известно об этом стало лишь 9 февраля.
Перед тем, как заразиться COVID-19, политик сделал восемь прививок от коронавируса, о чем сам заявлял в различных интервью и при выступлениях.
В партии отмечали, что несмотря на заболевание, Жириновский общается с помощниками, передает поручения депутатам и аппарату, работает с документами и читает свежую прессу.
Зюганов был госпитализирован в ЦКБ 10 февраля, однако политик рассказал, что он проходит профилактику, связанную с перенесенной в свое время операцией. Секретарь ЦК КПРФ Сергей Обухов в свою очередь сообщал, что лидер компартии попал в больницу с симптомами ОРВИ. Сегодня глава коммунистической партии вернулся к очной работе в Госдуме.