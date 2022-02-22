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9 минут назад

В ЛДПР рассказали, как Жириновский отреагировал на признание ЛДНР

News.ru

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский с ликованием встретил признание Россией Донецкой и Луганской народных республик, рассказали NEWS.ru в пресс-службе партии. Там отметили: «всё, что происходит — это то, о чём Владимир Жириновский говорил десятилетиями».

Раскрыта реакция Жириновского на решение Путина по ДНР и ЛНР
Фото: ТАССТАСС

Он (Владимир Жириновский. — NEWS.ru) без преувеличения ликовал. Всё, что происходит — это то, о чём Владимир Жириновский говорил десятилетиями, — заявили в ЛДПР.

Президент России Владимир Путин накануне попросил парламент поддержать заключение договоров о сотрудничестве с ДНР и ЛНР. Российский лидер решил незамедлительно признать суверенитет ДНР и ЛНР в связи с обострением ситуации на границе. Кроме того, глава РФ потребовал от тех, кто захватил и удерживает власть в Киеве, незамедлительно прекратить боевые действия.

В Китае отреагировали на признание Москвой ДНР и ЛНР

Ситуация в Донбассе обострилась 18 февраля. Главы ДНР и ЛНР Денис Пушилин и Леонид Пасечник объявили эвакуацию жителей самопровозглашённых республик на территорию России в связи с заявленной угрозой боевых действий.

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