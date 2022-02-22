В России уточнили, в каких границах признают ДНР и ЛНР

Глава комитета Государственной думы по СНГ Леонид Калашников заявил, что ЛНР и ДНР будут признаны в границах Донецкой и Луганской областей. Об этом сообщает РИА Новости.
По словам Калашникова, в соглашении не уточняется, в каких границах будут признаны республики.
"Но я думаю, что имеется в виду государственность, которая была утверждена на референдуме старом и единственном, который был проведен в других границах, чем, те которые сейчас занимает ДНР", — пояснил глава ведомства.
Он добавил, что сейчас ДНР и ЛНР контролируют только часть Донецкой и Луганской областей, но считают, что их государственность распространяется и на оставшиеся территории.
"А вот как эти границы будут восстанавливаться, в этом соглашении и не предусмотрено. Что для этого будет делать ЛНР и ДНР, это уже не наша с вами компетенция", — заявил Калашников.
Заместитель главы комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов также отметил, что Россия признала независимость ДНР и ЛНР в их фактических границах.