Зюганов после выписки впервые появился в Госдуме

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов, выписанный из московской Центральной клинической больницы (ЦКБ), прибыл в Государственную Думу, где состоится голосование о ратификации договоров о дружбе с Донецкой и Луганской республиками (ДНР и ЛНР). Об этом сообщает РИА Новости.

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Политик прокомментировал признание Россией ДНР и ЛНР. По его мнению, решение назрело уже давно.

Геннадий Зюганов был госпитализирован в ЦКБ 11 февраля из-за перенесенного коронавируса. В пятницу, 18 февраля, депутат Госдумы от КПРФ Александр Ющенко сообщил о полном выздоровлении политика. В разговоре с «Лентой.ру» лидер партии заявил, что чувствует себя хорошо и уже занимается рабочими делами.

«Сказал ведь: выздоровели, работаем, все нормально. Вы что, выполняете роль врачей, санитаров? Нормальное состояние, трудимся», — сказал Зюганов.