Выписанный из ЦКБ Зюганов пришел в Госдуму

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов, которого выписали из московской Центральной клинической больницы (ЦКБ), прибыл в Государственную Думу, где будут голосовать о ратификации договоров о дружбе с Донецкой и Луганской республиками (ДНР и ЛНР). Об этом сообщает РИА Новости.

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По словам Зюганова, решение о признании ДНР и ЛНР назрело давно. В Госдуме лидер КПРФ проводит заседание фракции, которое посвящено теме признания Россией суверенитета республик Донбасса.

О госпитализации лидера КПРФ стало известно 11 февраля. Зюганова доставили в ЦКБ с признаками острой респираторной вирусной инфекции. По словам секретаря ЦК КПРФ Сергея Обухова, Зюганову сделали компьютерную томографию, которая не выявила поражения легких.