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11 минут назад

Выписанный из ЦКБ Зюганов пришел в Госдуму

Lenta.ru

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов, которого выписали из московской Центральной клинической больницы (ЦКБ), прибыл в Государственную Думу, где будут голосовать о ратификации договоров о дружбе с Донецкой и Луганской республиками (ДНР и ЛНР). Об этом сообщает РИА Новости.

Выписанный из ЦКБ Зюганов пришел в Госдуму
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По словам Зюганова, решение о признании ДНР и ЛНР назрело давно. В Госдуме лидер КПРФ проводит заседание фракции, которое посвящено теме признания Россией суверенитета республик Донбасса.

О госпитализации лидера КПРФ стало известно 11 февраля. Зюганова доставили в ЦКБ с признаками острой респираторной вирусной инфекции. По словам секретаря ЦК КПРФ Сергея Обухова, Зюганову сделали компьютерную томографию, которая не выявила поражения легких.

18 февраля депутат от КПРФ Александр Ющенко сообщил, что лидер партии полностью выздоровел и провел оперативное совещание. Сам Зюганов заявил, что у него действительно был коронавирус, однако он быстро вылечился и у него «все уже в порядке».

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