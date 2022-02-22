Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев считает, что возможное введение санкций против России после признания ДНР и ЛНР, не удивит Москву. По его мнению, Россия уже все это проходила и давно перестала бояться.
«Знаем, что будет дальше. Снова санкции, угрозы, политическое давление с разных сторон. Безумные вопли и потоки дезинформации. Все это мы уже проходили и давно перестали бояться. У нас крепкие нервы. Тем более что опыт показывает: рано или поздно наши сегодняшние оппоненты сами придут к нам с просьбой вернуться за стол переговоров по всем вопросам», - цитирует Медведева РИА Новости.
По его мнению, с учетом роли России в международных отношениях, это неизбежно. В последствии, правоту Москвы подтвердит история, считает Медведев.
Ранее президент Чечни Рамзан Кадыров заявил, что Запад всегда найдет предлог для санкций против России. Конструктивного и взаимовыгодного решения они предложить не могут. Он подчеркнул, что в РФ не хотят видеть друзей.