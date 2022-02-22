«Знаем, что будет дальше. Снова санкции, угрозы, политическое давление с разных сторон. Безумные вопли и потоки дезинформации. Все это мы уже проходили и давно перестали бояться. У нас крепкие нервы. Тем более что опыт показывает: рано или поздно наши сегодняшние оппоненты сами придут к нам с просьбой вернуться за стол переговоров по всем вопросам», - цитирует Медведева РИА Новости.