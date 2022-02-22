Москва заявила об опасности "кровавой бойни" в Донбассе

Россия не допустит «кровавой бойни» в Донбассе. Однако Москва при этом будет нацелена на дипломатическое урегулирование конфликта в регионе. Об этом заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя, сообщает РИА Новости.

По его словам, Россия и раньше была настроена на дипломатию и мирное решение конфликта. Однако РФ при этом не намерена допускать на Донбассе «новую кровавую бойню», подчеркнул он.

Небензя пояснил, что западные страны во главе с США сыграли «крайне негативную роль» в ситуации вокруг Украины. По его словам, США не заставили Киев выполнять Минские соглашения и всячески способствовали напряжению обстановки. Он подчеркнул, что Украина уже давно открыто «саботировала» Минские соглашения, а Запад и США покровительствовали ей.

«Киев по-прежнему обязан их выполнить. Мы по-прежнему открыты для дипломатического решения», — сказал Небензя.

Он отметил, что на момент заключения Минских соглашений ЛНР и ДНР уже провозгласили независимость.