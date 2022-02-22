Постпред России назвал причину признания Москвой ДНР и ЛНР

Москва приняла решение о признании независимости Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) из-за угрозы новой украинской военной авантюры. Об этом сообщил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя на экстренном заседании Совбеза всемирной организации. Трансляция ведется на Youtube-канале ООН.

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«Донбасс находится на пороге новой украинской авантюры, Москва допустить этого не может, поэтому было принято решение по ДНР и ЛНР», — заявил российский дипломат.

По его словам, подобные действия Киева уже наблюдались в 2014-2015 годах.

«Допустить этого мы не можем. Поэтому президент России и прислушался к мнению парламентариев и членов Совета безопасности России», — заключил постпред.