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12 минут назад

Постпред России назвал причину признания Москвой ДНР и ЛНР

Lenta.ru

Москва приняла решение о признании независимости Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) из-за угрозы новой украинской военной авантюры. Об этом сообщил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя на экстренном заседании Совбеза всемирной организации. Трансляция ведется на Youtube-канале ООН.

Постпред России назвал причину признания Москвой ДНР и ЛНР
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Донбасс находится на пороге новой украинской авантюры, Москва допустить этого не может, поэтому было принято решение по ДНР и ЛНР», — заявил российский дипломат.

По его словам, подобные действия Киева уже наблюдались в 2014-2015 годах.

«Допустить этого мы не можем. Поэтому президент России и прислушался к мнению парламентариев и членов Совета безопасности России», — заключил постпред.

Срочное заседание Совбеза ООН на фоне признания Россией независимости Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) началось 5:00 22 февраля. С призывом срочно созвать заседание СБ ООН на фоне признания Москвой независимости республик Донбасса выступил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

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