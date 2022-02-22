Небензя призвал Запад и Украину «не делать хуже»

Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя призвал Запад заставить Киев отказаться от милитаристских планов и не делать ситуацию вокруг Украины хуже. Он заявил об этом во время экстренного заседания Совбеза, трансляция которого ведется на YouTube-канале ООН.

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По словам постпреда, обстрелы Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) в новых условиях могут иметь особенно опасные последствия. Он призвал Запад сдержать Киев.

С призывом срочно созвать заседание Совбеза ООН на фоне признания Москвой независимости республик Донбасса ранее выступил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.