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27 минут назад

Небензя призвал Запад и Украину «не делать хуже»

Lenta.ru

Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя призвал Запад заставить Киев отказаться от милитаристских планов и не делать ситуацию вокруг Украины хуже. Он заявил об этом во время экстренного заседания Совбеза, трансляция которого ведется на YouTube-канале ООН.

Небензя призвал Запад и Украину «не делать хуже»
Фото: ТАССТАСС

По словам постпреда, обстрелы Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) в новых условиях могут иметь особенно опасные последствия. Он призвал Запад сдержать Киев.

С призывом срочно созвать заседание Совбеза ООН на фоне признания Москвой независимости республик Донбасса ранее выступил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

21 февраля президент России Владимир Путин подписал указы о признании Донецкой и Луганской народных республик, а также договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи с республиками.

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