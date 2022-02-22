Захарова высказалась о ситуации с Валиевой на ОИ-2022

"Этот удар, который наносили по одному спортсмену, он пришелся по всем. Ведь задача, ну, по большому счету, уже практически сил зла заключается в том, чтобы нас всех перессорить, нас всех стравить друг с другом. Сказать, что мы никто, что мы ничего не можем. Но каждый раз у них это не получается. Та несправедливость, которая творилась в отношении наших фигуристов, та возня, те жуткие интриги, которые были устроены... Как люди, которые занимаются ведением переговоров с так называемыми партнерами, мы это чувствуем. К сожалению, на протяжении многих лет. Поэтому хотелось просто защитить наших ребят", - приводит слова Захаровой РИА "Новости".