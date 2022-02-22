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28 минут назад

Захарова высказалась о ситуации с фигуристкой Валиевой на Олимпиаде-2022

Газета.Ru

Официальный представитель МИД России Мария Захарова высказалась о скандальной ситуации с российской фигуристкой Камилой Валиевой на Олимпийских играх - 2022 в Пекине.

Захарова высказалась о ситуации с Валиевой на ОИ-2022
Фото: ТАССТАСС

"Этот удар, который наносили по одному спортсмену, он пришелся по всем. Ведь задача, ну, по большому счету, уже практически сил зла заключается в том, чтобы нас всех перессорить, нас всех стравить друг с другом. Сказать, что мы никто, что мы ничего не можем. Но каждый раз у них это не получается. Та несправедливость, которая творилась в отношении наших фигуристов, та возня, те жуткие интриги, которые были устроены... Как люди, которые занимаются ведением переговоров с так называемыми партнерами, мы это чувствуем. К сожалению, на протяжении многих лет. Поэтому хотелось просто защитить наших ребят", - приводит слова Захаровой РИА "Новости".

Валиева в составе национальной команды одержала победу в командном турнире, однако позже стало известно, что допинг-проба спортсменки от 25 декабря 2021 года оказалась положительной.

Валиева опубликовала первое фото после скандала на Олимпиаде

Россиянку хотели отстранить от участия в Играх. В итоге она смогла принять участие в личных соревнованиях, однако эти скандалы не прошли для нее бесследно. В произвольной программе женского турнира она совершила несколько ошибок и лишилась шансов на медаль. Победителем стала Анна Щербакова, второе место у Александры Трусовой.

Ранее известный голливудский актер Алек Болдуин обратился к Камиле Валиевой.

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