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31 минуту назад

Захарова заявила о готовности к диалогу с Западом

Свободная пресса

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия готова продолжить диалог со странами Запада после признания Донбасса.

Захарова: Россия готова к диалогу с Западом
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Могу сказать, что даже в самые для нас непростые моменты откровенного вранья, лжи и клеветы мы всегда выступали за диалог, за переговоры», – заявила Захарова в интервью радио «Комсомольская правда».

Она отметила, что все эти годы Запад игнорировал как Минские договоренности, так и другие дипломатические предложения Москвы.

Ранее «СП» писала о том, что президент РФ Владимир Путин в ходе обращения к россиянам объявил решение по вопросу признания самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).

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