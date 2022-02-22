Захарова: Россия готова к диалогу с Западом

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия готова продолжить диалог со странами Запада после признания Донбасса.
«Могу сказать, что даже в самые для нас непростые моменты откровенного вранья, лжи и клеветы мы всегда выступали за диалог, за переговоры», – заявила Захарова в интервью радио «Комсомольская правда».
Она отметила, что все эти годы Запад игнорировал как Минские договоренности, так и другие дипломатические предложения Москвы.
Ранее «СП» писала о том, что президент РФ Владимир Путин в ходе обращения к россиянам объявил решение по вопросу признания самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).