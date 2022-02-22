Опубликованы указы о признании ЛНР и ДНР

Опубликованы указы о признании независимости Донецкой и Луганской Республик. Соответствующие документы появились на портале правовой информации.
«Учитывая волеизъявление народа Донецкой Народной Республики, отказ Украины от мирного урегулирования конфликта в соответствии с Минскими соглашениями, признать Донецкую Народную Республику в качестве суверенного и независимого государства. <…> Учитывая волеизъявление народа Луганской Народной Республики, отказ Украины от мирного урегулирования конфликта в соответствии с Минскими соглашениями, признать Луганскую Народную Республику в качестве суверенного и независимого государства», — говорится в указах, подписанных президентом РФ Владимиром Путиным.
Ранее Путин признал независимость Донецкой и Луганской народных Республик. Соответствующие указы президент РФ подписал после видеообращения к россиянам.