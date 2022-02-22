Песков: Россия ответит на новые санкции ЕС после их изучения

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал заявление главы дипломатии Евросоюза Жозепа Борреля о введении санкций против России за признание независимости Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Об этом сообщает ТАСС.

Фото: Сергей Киселев/Агентство «Москва» Сергей Киселев/Агентство «Москва»

У представителя Кремля спросили, будет ли Россия готовить ответные меры.

«Сначала нужно понять, о чем идет речь», — ответил он.

Ранее Боррель объявил о введении санкций против 351 депутата Госдумы, голосовавшего за признание ДНР и ЛНР, и еще 27 физлиц и юрлиц. По его словам, это решение удалось согласовать, несмотря на разные точки зрения у 27 членов ЕС. Боррель признал, что санкции не имеют волшебного действия, но являются «болезненными».

До этого стало известно, что на заседании представителей Евросоюза Венгрия не поддержала введение санкций против России за признание Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).

21 февраля президент России Владимир Путин подписал приказы о признании независимости Донецкой и Луганской народных республик. С соответствующей просьбой к нему обратились главы республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник. На Западе действия России расценили как нарушение международного права и объявили о намерении ввести против нее санкции. Вопрос новых ограничительных мер изучают в Евросоюзе, Канаде, Великобритании, США и Японии.