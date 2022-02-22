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56 минут назад

Путин наградил Небензю орденом «За заслуги перед Отечеством»

Lenta.ruиещё 2

Президент России Владимир Путин наградил постоянного представителя РФ при ООН Василия Небензю орденом «За заслуги перед Отечеством». Соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Путин наградил Небензю орденом «За заслуги перед Отечеством»
Фото: ТАССТАСС

«За большой вклад в реализацию внешнеполитического курса РФ и многолетнюю добросовестную дипломатическую службу наградить орденом орденом "За заслуги перед Отечеством" IV степени Небензю Василия Алексеевича — постоянного представителя РФ при Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке, США, и представителя РФ в Совете Безопасности Организации Объединенных Наций», — говорится в документе.

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