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27 минут назад

«России не оставили другого выбора»: Кадыров оценил признание ЛНР и ДНР

News.ru

Глава Чечни Рамзан Кадыров в своём Telegram-канале заявил, что полностью поддерживает решение президента страны признать суверенитет ДНР и ЛНР. По его словам, на данный момент это единственный выход из политического тупика, в который всех загнала Украина и её покровители.

«России не оставили другого выбора»: Кадыров оценил признание ЛНР и ДНР
Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look PressKomsomolskaya Pravda/Global Look Press

Нашей стране не оставили другого выбора. В Донецке и в Луганске живут сотни тысяч россиян, а Россия своих никогда не бросала. Не будут они обречены и сейчас, — добавил Кадыров.

По его мнению, теперь народы ДНР и ЛНР получат возможность отстаивать свои права в мире, а также смогут бороться за порядок на своих территориях. Он подчеркнул, что этот день войдёт в историю, так как сегодня восторжествовала справедливость.

Ранее Путин попросил парламент поддержать заключение договоров о сотрудничестве с ДНР и ЛНР. Российский лидер решил незамедлительно признать суверенитет ДНР и ЛНР в связи с обострением ситуации на границе. Глава Украины Владимир Зеленский, в свою очередь, решил созвать срочное заседание Совбеза.

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