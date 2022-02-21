«России не оставили другого выбора»: Кадыров оценил признание ЛНР и ДНР

Глава Чечни Рамзан Кадыров в своём Telegram-канале заявил, что полностью поддерживает решение президента страны признать суверенитет ДНР и ЛНР. По его словам, на данный момент это единственный выход из политического тупика, в который всех загнала Украина и её покровители.

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Нашей стране не оставили другого выбора. В Донецке и в Луганске живут сотни тысяч россиян, а Россия своих никогда не бросала. Не будут они обречены и сейчас, — добавил Кадыров.

По его мнению, теперь народы ДНР и ЛНР получат возможность отстаивать свои права в мире, а также смогут бороться за порядок на своих территориях. Он подчеркнул, что этот день войдёт в историю, так как сегодня восторжествовала справедливость.