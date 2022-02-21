В «Единой России» прокомментировали признание Россией ДНР и ЛНР

Секретарь Генерального совета «Единой России» Андрей Турчак прокомментировал признание Россией независимости Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).
По его словам, данное решение продиктовано желанием Москвы защитить людей, которые там проживают.
«На протяжении почти восьми лет они отстаивали свое право говорить на родном языке, чтить свою историю и своих, а не навязанных героев», — подчеркнул он. Турчак добавил, что жители Донбасса «заслужили право жить мирно и свободно, а не выживать».
Ранее президент России Владимир Путин после признания Донецкой и Луганской народных республик подписал договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи с ДНР и ЛНР. Церемония прошла в присутствии глав республик Дениса Пушилина и Леонида Пасечника, после чего российский лидер поздравил коллег.