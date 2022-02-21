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42 минуты назад

Путин обратился с требованием к захватившим власть в Киеве

Елена Прошина

Президент России Владимир Путин потребовал от «тех, кто захватил и удерживает власть в Киеве» незамедлительно прекратить боевые действия в Донбассе. Данное заявление глава РФ сделал во время своего обращения к гражданам страны по ситуации в ДНР и ЛНР.

Путин обратился с требованием к захватившим власть в Киеве
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Меняются президенты, депутаты Рады, но не меняется агрессивный, националистический характер самого режима, захватившего власть в Киеве. Он целиком и полностью порождение государственного переворота 2014 года. <…> Мы требуем от тех, кто захватил и удерживает власть в Киеве незамедлительно прекратить боевые действия в Донбассе», — сказал Путин.

Президент России подчеркнул, что в противном случае «вся ответственность за возможное продолжение кровопролития целиком и полностью будет на совести правящего на территории Украины режима».

Напомним, что по итогам своего обращения Путин подписал указы о признании независимости и суверенитета ДНР и ЛНР и договоры о дружбе и взаимопомощи с обеими республиками.

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