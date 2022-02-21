Путин обратился с требованием к захватившим власть в Киеве

«Меняются президенты, депутаты Рады, но не меняется агрессивный, националистический характер самого режима, захватившего власть в Киеве. Он целиком и полностью порождение государственного переворота 2014 года. <…> Мы требуем от тех, кто захватил и удерживает власть в Киеве незамедлительно прекратить боевые действия в Донбассе», — сказал Путин.