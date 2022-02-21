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25 минут назад

Путин указал на грубое нарушение Конституции Украины Западом

Елена Прошина

Украина в соответствии с Конституцией не может размещать на своей территории иностранные военные базы, но это оказалось легко обойти, заявил президент России Владимир Путин во время видеообращения к россиянам, пишет РИА Новости.

Путин указал на грубое нарушение Конституции Украины Западом
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По его словам, статья Конституции Украины не допускает размещение на территории страны иностранных военных баз. Однако, как подчеркнул президент, оказалось, что это можно легко обойти, называя базу НАТО миссией.

Президент подчеркнул, что учения на Украине с участием иностранных военных служат прикрытием для быстрого наращивания сил в регионе и переброски туда частей в кратчайшие сроки.

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