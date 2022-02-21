Путин указал на грубое нарушение Конституции Украины Западом

Украина в соответствии с Конституцией не может размещать на своей территории иностранные военные базы, но это оказалось легко обойти, заявил президент России Владимир Путин во время видеообращения к россиянам, пишет РИА Новости.

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По его словам, статья Конституции Украины не допускает размещение на территории страны иностранных военных баз. Однако, как подчеркнул президент, оказалось, что это можно легко обойти, называя базу НАТО миссией.