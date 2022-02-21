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17 минут назад

Путин рассказал о сорванных крымчанами планах НАТО

Елена Прошина

Жители Крыма в 2014 году сорвали планы НАТО разместить инфраструктуру на полуострове, заявил президент России Владимир Путин во время видеообращения к россиянам, пишет ТАСС.

Путин рассказал о сорванных крымчанами планах НАТО
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Отдельно скажу о Крыме. Жители полуострова свой свободный выбор сделали: быть вместе с Россией. Этой четкой, ясной воле людей киевским властям нечего противопоставить», - заявил Путин.

Он подчеркнул, что в связи с этим ставка делается на агрессивные действия, активизацию ячеек экстремистов на полуострове, в том числе радикальных исламских организаций, а также на заброску диверсионных групп для совершения терактов на объектах критически важной инфраструктуры, для похищения россиян.

«У нас есть прямые доказательства, что такие агрессивные действия проводятся при поддержке зарубежных спецслужб", - подчеркнул глава государства.

Он добавил, что крымчане и севастопольцы в 2014 году сорвали планы НАТО развернуть свою инфраструктуру в Крыму.

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