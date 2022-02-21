Путин рассказал о сорванных крымчанами планах НАТО

Жители Крыма в 2014 году сорвали планы НАТО разместить инфраструктуру на полуострове, заявил президент России Владимир Путин во время видеообращения к россиянам, пишет ТАСС .

Он подчеркнул, что в связи с этим ставка делается на агрессивные действия, активизацию ячеек экстремистов на полуострове, в том числе радикальных исламских организаций, а также на заброску диверсионных групп для совершения терактов на объектах критически важной инфраструктуры, для похищения россиян.