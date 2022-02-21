Путин: ситуация в Донбассе приняла критический характер

"Еще раз подчеркну, что Украина для нас - это не просто соседняя страна. Это неотъемлемая часть нашей собственной истории, культуры, духовного пространства. Это наши товарищи, близкие, среди которых не только коллеги, друзья, бывшие сослуживцы, но и родственники, люди, связанные с нами кровными, семейными узами", - продолжил Путин.