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41 минуту назад

Путин заявил, что ситуация в Донбассе приняла критический характер

ТАСС

Президент РФ Владимир Путин в начале телеобращения к гражданам заявил, что его тема касается Украины.

Путин: ситуация в Донбассе приняла критический характер
Фото: ТАССТАСС

"Уважаемые граждане России, дорогие друзья, тема моего выступления - события на Украине и то, почему это так важно для нас, для России. Конечно, мое обращение адресовано и нашим соотечественникам на Украине", - сказал Путин.

"Говорить придется обстоятельно и подробно, вопрос очень серьезный", - подчеркнул президент РФ.

По его мнению, ситуация в Донбассе приняла критический, острый характер.

"Еще раз подчеркну, что Украина для нас - это не просто соседняя страна. Это неотъемлемая часть нашей собственной истории, культуры, духовного пространства. Это наши товарищи, близкие, среди которых не только коллеги, друзья, бывшие сослуживцы, но и родственники, люди, связанные с нами кровными, семейными узами", - продолжил Путин.

Текущая конъюнктура, по словам главы государства, никогда не должна быть положена в основу базовых принципов государственности.

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