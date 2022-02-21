Путин рассказал о создании Советской Украины

Президент России Владимир Путин начал обращение к россиянам по ситуации на Донбассе. Трансляцию видеообращения доступна на «Рамблере».
Президент РФ рассказал, что современная Украина целиком и полностью была создана коммунистической Россией.
«В результате большевистской политики была создана Советская Украина. Ее и сейчас можно назвать «Украина имени Владимира Ильича Ленина», - заявил Путин.
Он отметил, что в современной Украине «благодарные потомки» сносят памятники Ленину, называя это «декоммунизацией».
«Вы хотите декоммунизации? Ну что ж, нас это устраивает», - сказал российский президент.