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44 минуты назад

Путин рассказал о создании Советской Украины

Вероника Полынина

Президент России Владимир Путин начал обращение к россиянам по ситуации на Донбассе. Трансляцию видеообращения доступна на «Рамблере».

Путин рассказал о создании Советской Украины
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Президент РФ рассказал, что современная Украина целиком и полностью была создана коммунистической Россией.

«В результате большевистской политики была создана Советская Украина. Ее и сейчас можно назвать «Украина имени Владимира Ильича Ленина», - заявил Путин.

Он отметил, что в современной Украине «благодарные потомки» сносят памятники Ленину, называя это «декоммунизацией».

«Вы хотите декоммунизации? Ну что ж, нас это устраивает», - сказал российский президент.

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