Путин сообщил Шольцу и Макрону о планах признания ДНР и ЛНР

Президент России Владимир Путин проинформировал канцлера Германии Олафа Шольца и президента Франции Эммануэля Макрона о намерении признать независимость самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик. Об этом сообщает РИА «Новости».

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В пресс-службе Кремля заявили, что Путин провел телефонные разговоры с Шольцем и Макроном, в которых сообщил, что собирается подписать указ о признании ДНР и ЛНР в ближайшее время.

Лидеры ФРГ и Франции выразили разочарование этим решением.

В пресс-службе правительства Германии отметили, что признание суверенитета ДНР и ЛНР «было бы вопиющим противоречием минским договоренностям о мирном урегулировании конфликта на востоке Украины и односторонним нарушением этих договоренностей со стороны России».