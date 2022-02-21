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10 минут назад

Путин сообщил Шольцу и Макрону о планах признания ДНР и ЛНР

Вероника Полынина

Президент России Владимир Путин проинформировал канцлера Германии Олафа Шольца и президента Франции Эммануэля Макрона о намерении признать независимость самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик. Об этом сообщает РИА «Новости».

Путин сообщил Шольцу и Макрону о планах признания ДНР и ЛНР
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В пресс-службе Кремля заявили, что Путин провел телефонные разговоры с Шольцем и Макроном, в которых сообщил, что собирается подписать указ о признании ДНР и ЛНР в ближайшее время.

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Лидеры ФРГ и Франции выразили разочарование этим решением.

В пресс-службе правительства Германии отметили, что признание суверенитета ДНР и ЛНР «было бы вопиющим противоречием минским договоренностям о мирном урегулировании конфликта на востоке Украины и односторонним нарушением этих договоренностей со стороны России».

Напомним, что президент России Владимир Путин обещал принять решение о признании республик Донбасса сегодня, 21 февраля.

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