Кремль анонсировал телеобращение Путина к россиянам

Президент России Владимир Путин 21 февраля выступит с видеообращением к россиянам по ситуации на Донбассе. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает РИА «Новости».

Ранее Владимир Путин созвал заседание Совета безопасности России, на котором обсуждался вопрос признания независимости Донецкой и Луганской народных республик. С соответствующей просьбой к российскому лидеру обратились руководители ДНР и ЛНР Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

За признание ДНР и ЛНР, в частности, выступили спикеры Госдумы и Совета Федерации Вячеслав Володин и Валентина Матвиенко, министр обороны Сергей Шойгу, директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин, глава ФСБ Николай Патрушев, заместитель председателя Совбеза Дмитрий Медведев.