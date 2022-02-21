Кремль анонсировал телеобращение Путина к россиянам

Президент России Владимир Путин 21 февраля выступит с видеообращением к россиянам по ситуации на Донбассе. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает РИА «Новости».
Ранее Владимир Путин созвал заседание Совета безопасности России, на котором обсуждался вопрос признания независимости Донецкой и Луганской народных республик. С соответствующей просьбой к российскому лидеру обратились руководители ДНР и ЛНР Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
За признание ДНР и ЛНР, в частности, выступили спикеры Госдумы и Совета Федерации Вячеслав Володин и Валентина Матвиенко, министр обороны Сергей Шойгу, директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин, глава ФСБ Николай Патрушев, заместитель председателя Совбеза Дмитрий Медведев.
По окончании выступлений участников заседания Владимир Путин заявил, то примет решение по статусу республик Донбасса в ближайшее время.