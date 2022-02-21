Путин: решение по признанию ДНР и ЛНР будет принято сегодня

Решение о признании независимости Донецкой и Луганской самопровозглашенных республик будет принято сегодня. Об этом заявил президент России Владимир Путин в завершении заседания Совета безопасности по ситуации на Донбассе. Трансляция заседания доступна на РИА «Новости» .

«Коллеги, я вас услышал, решение будет принято сегодня», - сказал Путин по окончании выступлений участников заседания.

21 февраля на фоне обострения ситуации в Донбассе лидеры самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник обратились к президенту России Владимиру Путину с просьбой признать независимость ДНР и ЛНР и рассмотреть возможность заключения договора о сотрудничестве, в котором будет предусмотрено взаимодействие в оборонной сфере.