Матвиенко выступила за признание независимости ЛНР и ДНР

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко выступила за признание независимости Донецкой и Луганской народных республик.

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Выступая на заседании Совета безопасности, Матвиенко заявила, что Россия должна это сделать, такой шаг «решит проблему Донбасса». Трансляцию заседания ведет РИА «Новости».

Матвиенко отметила, что угроза санкций – «это больно и неприятно», но откладывать вопрос признания ДНР и ЛНР больше нельзя.

По ее словам, для Украины ЛНР и ДНР - это лишь территория. А для России - это граждане и люди.

«Запад пытается столкнуть два славянских народа», - подчеркнула спикер Совета Федераци.

Она также заявила, что вооруженный конфликт на Донбассе выгоден Украине, чтобы оправдать экономическую ситуацию в стране. Для Запада же ситуация вокруг самопровозглашенных ДНР и ЛНР – это «антироссийский проект», в котором Украина выступает разменной монетой.