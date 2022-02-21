Медведев сравнил ситуацию в Донбассе с 2008 годом

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Медведев признал нынешнюю ситуацию более сложной по сравнению с обострением 2008 года.

«Сегодняшняя ситуация с Донбассом сложнее, чем та, что была в 2008 году при признании Южной Осетии и Абхазии», - заявил зампред Совбеза, его слова приводит РИА «Новости».

Напомним, что летом 2008 года резко обострилась обстановка в зоне грузино-осетинского конфликта. Активные боевые действия начались в ночь на 8 августа, когда Грузия подвергла массированному артобстрелу столицу Южной Осетии, после чего предприняла попытку установления контроля над Южной Осетией.

Днем 8 августа президент России Дмитрий Медведев объявил о начале «операции по принуждению к миру» в зоне конфликта. В регион были введены значительные российские силы. В течение нескольких суток российские и южно-осетинские войска вытеснили грузинских военных из Южной Осетии, а также во взаимодействии с абхазскими силами — из Кодорского ущелья в Абхазии, временно заняв ряд прилегающих к конфликтным зонам районов Грузии.

Боевые действия продолжались до 12 августа включительно. С 14 по 16 августа президентами Абхазии, Южной Осетии, Грузии и России был подписан план мирного урегулирования конфликта.