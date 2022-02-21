Путин: Украина может совершить попытки отвоевать Крым

«Поскольку никто не признает волеизъявления крымчан и севастопольцев, Украина настаивает на том, что это ее территория, у нас возникает реальная угроза, что они начнут отвоевывать Крым. А они говорят об этом в своих документах, это очевидно — тогда весь североатлантический блок будет обязан включиться в эти события», — сказал Путин.