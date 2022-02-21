Путин: Украина может совершить попытки отвоевать Крым

Существует угроза начала военной операции Вооруженных сил Украины по «возвращению» Крыма. При таком сценарии страны НАТО поддержат претензии Киева, поскольку так и не признали полуостров российским. Об этом на заседании Совбеза заявил президент РФ Владимир Путин.
«Поскольку никто не признает волеизъявления крымчан и севастопольцев, Украина настаивает на том, что это ее территория, у нас возникает реальная угроза, что они начнут отвоевывать Крым. А они говорят об этом в своих документах, это очевидно — тогда весь североатлантический блок будет обязан включиться в эти события», — сказал Путин.
Он пояснил, что военное выступление всех стран НАТО на стороне одного их своих членов в случае, «если он подвергается какой-то агрессии», предписывается пятой статьей договора о создании объединения.
Путин также подчеркнул, что для России «приоритетом номер один» является «обеспечение безопасности и благополучное развитие страны в мирных условиях».