В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+9° в 
USD 76.77EUR 87.34
Войти в почту
17 минут назад

Путин: Украина может совершить попытки отвоевать Крым

Елена Прошина

Существует угроза начала военной операции Вооруженных сил Украины по «возвращению» Крыма. При таком сценарии страны НАТО поддержат претензии Киева, поскольку так и не признали полуостров российским. Об этом на заседании Совбеза заявил президент РФ Владимир Путин.

«Поскольку никто не признает волеизъявления крымчан и севастопольцев, Украина настаивает на том, что это ее территория, у нас возникает реальная угроза, что они начнут отвоевывать Крым. А они говорят об этом в своих документах, это очевидно — тогда весь североатлантический блок будет обязан включиться в эти события», — сказал Путин.

Путин: Украина не собирается выполнять минские соглашения

Он пояснил, что военное выступление всех стран НАТО на стороне одного их своих членов в случае, «если он подвергается какой-то агрессии», предписывается пятой статьей договора о создании объединения.

Путин также подчеркнул, что для России «приоритетом номер один» является «обеспечение безопасности и благополучное развитие страны в мирных условиях».

45
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители