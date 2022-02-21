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1 час назад

Путин: Киев может попытаться отвоевать Крым

News.ru

Существует угроза, что Киев начнёт военную операцию, чтобы отвоевать Крым, заявил президент России Владимир Путин на внеочередном заседании Совбеза. Как считает глава государства, если Украина начнёт «возвращать» полуостров, то страны НАТО поддержат её, поскольку так и не признали Крым российским. Трансляцию заседания ведёт телеканал «Россия 24».

Возникает угроза, что Киев начнёт отвоевывать Крым, поскольку они не признают его вхождение в состав РФ, а НАТО включится в эти события, — заявил Путин.

Президент пояснил, что поскольку никто не признаёт волеизъявление крымчан и севастопольцев, то возникает реальная угроза, что Украина начнёт военным способом отвоёвывать территорию, которую считает своей.

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