Путин: Киев может попытаться отвоевать Крым

Существует угроза, что Киев начнёт военную операцию, чтобы отвоевать Крым, заявил президент России Владимир Путин на внеочередном заседании Совбеза. Как считает глава государства, если Украина начнёт «возвращать» полуостров, то страны НАТО поддержат её, поскольку так и не признали Крым российским. Трансляцию заседания ведёт телеканал «Россия 24».