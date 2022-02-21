Путин раскрыл позицию Байдена по членству Украины в НАТО

«Поэтому мой ответ был простой: это, мы считаем, не уступка нам. Это просто реализация ваших планов. Вы считаете, что нужно подождать и подготовить Украину к вступлению в НАТО. Ну вот - мораторий. Не для нас, вы для себя этот мораторий делаете», - подчеркнул Путин.