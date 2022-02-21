Путин раскрыл позицию Байдена по членству Украины в НАТО

Президент США Джо Байден заверил, что Украину не примут в НАТО «завтра», кроме того, возможен мораторий на вступление этой страны альянс, однако это не является уступкой РФ, сообщил глава российского государства Владимир Путин, пишет ТАСС.
«Американский коллега заверил, что Украину не собираются принимать [в НАТО] "завтра". Более того, возможен какой-то мораторий", - сказал Путин на экстренном заседании Совбеза.
При этом, по его словам, это не связано с позицией Москвы - в альянсе просто считают, что Украина пока не готова к вступлению в НАТО.
«Поэтому мой ответ был простой: это, мы считаем, не уступка нам. Это просто реализация ваших планов. Вы считаете, что нужно подождать и подготовить Украину к вступлению в НАТО. Ну вот - мораторий. Не для нас, вы для себя этот мораторий делаете», - подчеркнул Путин.