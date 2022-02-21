Путин: Украина не собирается выполнять минские соглашения

Президент России Владимир Путин открыл заседание Совета безопасности России. Трансляция заседания доступна на РИА «Новости».
Президент сообщил о ситуации в Донбассе и заявил, что Украина, вопреки усилиям России, не собирается выполнять минские соглашения, о чем в Киеве неоднократно заявляли.
«Россия предпринимала и предпринимает усилия, чтобы решить все сложные моменты и трагические моменты развития событий мирным путем. Но мы имеем то, что имеем», - констатировал Путин.
По его словам, ситуация, наблюдаемая в Донбассе, похожа на начало третьей карательной операции Киева против неподконтрольных территорий.
«Киевские власти дважды провели военные карательные операции на этих территориях, и, судя по всему, мы являемся свидетелями обострения ситуации в третий раз», - сказал президент.
Он назвал целью заседания определить дальнейшие шаги в направлении ситуации на Донбассе с учетом просьбы лидеров непризнанных республик о признании их независимости.
«Имею в виду и обращения ДНР и ЛНР к России с просьбой признания суверенитета, и постановление Госдумы на эту же тему с призывом признать независимость республик», - заявил российский лидер.
По словам Владимира Путина, вопрос признания ДНР и ЛНР тесно связан с глобальными проблемами обеспечения безопасности в мире. Он также отметил, что в случае принятия Украины в НАТО угрозы безопасности России многократно возрастут.
Ранее главы самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник обратились к президенту России Владимиру Путину с просьбой признать независимость ДНР и ЛНР и рассмотреть возможность заключения договора о сотрудничестве, в котором будет предусмотрено взаимодействие в оборонной сфере.