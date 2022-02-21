В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+9° в 
USD 76.77EUR 87.34
Войти в почту
48 минут назад

Путин: Украина не собирается выполнять минские соглашения

Вероника Полынина

Президент России Владимир Путин открыл заседание Совета безопасности России. Трансляция заседания доступна на РИА «Новости».

Президент сообщил о ситуации в Донбассе и заявил, что Украина, вопреки усилиям России, не собирается выполнять минские соглашения, о чем в Киеве неоднократно заявляли.

«Россия предпринимала и предпринимает усилия, чтобы решить все сложные моменты и трагические моменты развития событий мирным путем. Но мы имеем то, что имеем», - констатировал Путин.

По его словам, ситуация, наблюдаемая в Донбассе, похожа на начало третьей карательной операции Киева против неподконтрольных территорий.

«Киевские власти дважды провели военные карательные операции на этих территориях, и, судя по всему, мы являемся свидетелями обострения ситуации в третий раз», - сказал президент.

Он назвал целью заседания определить дальнейшие шаги в направлении ситуации на Донбассе с учетом просьбы лидеров непризнанных республик о признании их независимости.

«Имею в виду и обращения ДНР и ЛНР к России с просьбой признания суверенитета, и постановление Госдумы на эту же тему с призывом признать независимость республик», - заявил российский лидер.

По словам Владимира Путина, вопрос признания ДНР и ЛНР тесно связан с глобальными проблемами обеспечения безопасности в мире. Он также отметил, что в случае принятия Украины в НАТО угрозы безопасности России многократно возрастут.

Ранее главы самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник обратились к президенту России Владимиру Путину с просьбой признать независимость ДНР и ЛНР и рассмотреть возможность заключения договора о сотрудничестве, в котором будет предусмотрено взаимодействие в оборонной сфере.

129
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители