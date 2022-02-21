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41 минуту назад

Лавров напомнил о договоре Путина и Макрона

Lenta.ru

Президент России Владимир Путин не против саммитов по ситуации вокруг Украины, однако Кремлю необходимо понимать, каков будет результат. С таким уточнением результата переговоров российского лидера и президента Франции Эммануэля Макрона выступил глава МИД РФ Сергей Лавров. Его цитирует РИА Новости.

Лавров напомнил о договоре Путина и Макрона
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Президент Путин очень четко объяснил и не единожды объяснил, что мы не против саммитов, не против встреч, но прежде, чем встречаться, особенно в такой накаленной атмосфере, важно понять, чем эти саммиты, эти встречи закончатся и каков будет результат», — заявил российский министр.

За воскресенье, 20 февраля, французский президент дважды провел телефонный разговор с Путиным на фоне резкого обострения ситуации на линии соприкосновения в Донбассе. Кроме того, Макрон предложил российскому лидеру, а также главе США Джо Байдену провести саммит по вопросам безопасности и стратегической стабильности в Европе.

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